الرياضة - 03:09 - فيفا تمنح نجم الدوري الألماني الضوء الأخضر لتمثيل منتخب الجزائر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:09 مساءً - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أن ميتشل فايزر، مدافع فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، مؤهل للعب مع منتخب الجزائر اعتبارًا من الآن.

وأبلغ فيفا وكالة الأنباء الألمانية، أن تغيير أهلية اللاعب الدولي السابق لمنتخب ألمانيا للشباب تحت 21 عامًا قد اكتمل.

ويحمل أحد أجداد فايزر الجنسية الحزائرية، علما بأن اللاعب لم يشارك مع منتخب ألمانيا الأول مطلقا.

وأصبح من حق الكرواتي البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، الاستعانة بخدمات فايزر في صفوف «محاربو الصحراء» من الآن فصاعدا.

ولعب فايزر صاحب الـ30 عامًا، 12 مباراة مع منتخب ألمانيا تحت 21 عاما وسجل هدف الفوز في نهائي بطولة أوروبا 2017 ضد إسبانيا.

وقال فايزر في وقت سابق: «كان لدي دائما الخيار في ذهني، حيث أتمتع برفاهية اللعب نظريا لمنتخبين».

وأوضح: «كان اللعب في بطولة كبرى دائما هدفا كبيرا بالنسبة لي».

واختتم: «أعتقد أن لدي فرصة أفضل مع الجزائر، أريد أن أستفيد قدر الإمكان من مسيرتي».