النادي الأهلي ينعي يحيى راشد وزير السياحة الأسبق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:08 مساءً - نعى مجلس إدارة النادي الأهلي الوزير يحيى راشد، وزير السياحة الأسبق، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية السابق الذي وافته المنية اليوم.

وجاء نص البيان كالتالي..

محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، الوزير يحيى راشد، وزير السياحة الأسبق، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية السابق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ‏ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.