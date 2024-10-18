نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

اعتزال خالد حسين، بعثة الزمالك تسافر إلى ليبيا غدا بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

اعتزال خالد حسين، بعثة الزمالك تسافر إلى ليبيا غدا بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

الدنيا بايظة، جهاد جريشة يفجر مفاجأة صادمة عن منظومة التحكيم (فيديو) - أخبار كلمتك

الدنيا بايظة، جهاد جريشة يفجر مفاجأة صادمة عن منظومة التحكيم (فيديو) - أخبار كلمتك

حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

بن سلمان يكشف عن استهداف الطيران لقيادات حوثية اليوم - أخبار كلمتك

بن سلمان يكشف عن استهداف الطيران لقيادات حوثية اليوم - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يناقش مع نظيره السعودى إنشاء صندوق عقارى مشترك - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يناقش مع نظيره السعودى إنشاء صندوق عقارى مشترك - أخبار كلمتك

البنتاجون يكشف كواليس هجوم الحوثيين على مدمرتين أمريكيتين - أخبار كلمتك

البنتاجون يكشف كواليس هجوم الحوثيين على مدمرتين أمريكيتين - أخبار كلمتك

وظائف جديدة في السعودية براتب 8 آلاف ريال، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة في السعودية براتب 8 آلاف ريال، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل توفير بيض المائدة بسعر مخفض للمواطنين (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل توفير بيض المائدة بسعر مخفض للمواطنين (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

النادي الأهلي ينعي يحيى راشد وزير السياحة الأسبق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
النادي الأهلي ينعي يحيى راشد وزير السياحة الأسبق - أخبار كلمتك

النادي الأهلي ينعي يحيى راشد وزير السياحة الأسبق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:08 مساءً -  نعى مجلس إدارة النادي الأهلي الوزير يحيى راشد، وزير السياحة الأسبق، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية السابق الذي وافته المنية اليوم.

وجاء نص البيان كالتالي..

محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، الوزير يحيى راشد، وزير السياحة الأسبق، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية السابق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ‏ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:53 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق