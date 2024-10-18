الرياضة - 02:52 - دوري أبطال إفريقيا للسيدات.. مسار يفتتح مشواره بمواجهة صنداونز حامل اللقب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:52 مساءً - أوقعت قرعة نسخة 2024 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات فريق FC مسار بطل مصر في المجموعة الثانية برفقة أندية ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي حامل اللقب، والبنك التجاري الإثيوبي، وإيدو كوينز النيجيري.

وأجريت الجمعة بمدينة سلا المغربية مراسم سحب قرعة النسخة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات، والتي تقام بالمغرب في الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر 2024.

وقامت لاعبة الجيش الملكي المغربي السابقة ومساعد مدرب منتخب المغرب الأوليمبي للسيدات فتيحة العسيلي، ومدير المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خالد نصار بعملية سحب القرعة التي ضمت الفرق الثماني المشاركة في البطولة.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق على النحو التالي، المجموعة الأولى والتي تضم، الجيش الملكي (المغرب)، نسور المدينة (السنغال)، تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)، جامعة ويسترن كيب (جنوب إفريقيا).

بينما جاء في المجموعة الثانية، ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)، FC مسار (مصر)، البنك التجاري (إثيوبيا)، إيدو كوينز (نيجيريا)

ويستهل FC مسار مبارياته في البطولة يوم 10 نوفمبر بلقاء حامل اللقب ماميلودي صنداونز، قبل أن يواجه إيدو كوينز في الجوية الثانية، ثم يختتم المجموعة بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي.

وتأهل FC مسار للمرة الأولى في تاريخه إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024، وصاحب المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا.

وأعلن كاف عن حصول الفريق الذي يتوج بلقب النسخة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا للسيدات على جائزة مالية قدرها 400، 000 دولار أمريكي، بينما سيحصل الوصيف على مبلغ 250، 000 دولار أمريكي.

وتوج ماميلودي صنداونز بلقبي النسخة الأولى في مصر 2021 والثالثة التي أقيمت في كوت ديفوار 2023، فيما حقق الجيش الملكي المغربي لقب النسخة الثانية التي أقيمت بالمغرب عام 2022.