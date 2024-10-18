وزير الإسكان يناقش مع نظيره السعودى إنشاء صندوق عقارى مشترك - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يناقش مع نظيره السعودى إنشاء صندوق عقارى مشترك - أخبار كلمتك

البنتاجون يكشف كواليس هجوم الحوثيين على مدمرتين أمريكيتين - أخبار كلمتك

البنتاجون يكشف كواليس هجوم الحوثيين على مدمرتين أمريكيتين - أخبار كلمتك

وظائف جديدة في السعودية براتب 8 آلاف ريال، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة في السعودية براتب 8 آلاف ريال، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل توفير بيض المائدة بسعر مخفض للمواطنين (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل توفير بيض المائدة بسعر مخفض للمواطنين (صور) - أخبار كلمتك

تأكيدا لكلمتك، قرارات حازمة للجنة الحكام بشأن التعامل مع الإعلام والسوشيال - أخبار كلمتك

تأكيدا لكلمتك، قرارات حازمة للجنة الحكام بشأن التعامل مع الإعلام والسوشيال - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يؤازر المنتخب قبل مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يؤازر المنتخب قبل مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

عقوبات مالية جديدة على برشلونة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عقوبات مالية جديدة على برشلونة - أخبار كلمتك

عقوبات مالية جديدة على برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:51 مساءً - تعرض نادي برشلونة، لعقوبة دولية جديدة، بسبب انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف.


وذكرت صحيفة "آس" أن المحكمة الرياضية الدولية (كاس) رفضت طعن برشلونة، ضد قرار تغريمه 500 ألف يورو، بسبب التحايل على تصنيف أرباحه من بيع 10% من حقوقه التلفزيونية.

وأوضحت أن هذه العقوبة فرضتها هيئة الرقابة المالية باليويفا في 2022، بسبب تصنيف أحد الروافع الاقتصادية بقيمة 267 مليون يورو على مدى 25 عاما بأنها مجرد دخل تشغيلي، وليست ربحا استثنائيا.


وأكدت المحكمة الرياضية الدولية أن مخالفة إدارة برشلونة متعمدة، ولذلك رفضت الاستئناف المقدم من العملاق الكتالوني، ووجهت عدة تحذيرات له.

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة، قد لجأ لأكثر من رافعة اقتصادية للتخلص من الأزمة المالية الطاحنة، والحد من سقف الرواتب خلال أعوام 2019 و2020 و2021 و2022.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:19 - مفاجأة سارة جدا للدلو: توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق