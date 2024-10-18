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الرياضة - 02:19 - اللجنة المنظمة لـ السوبر المصري تعلن تفاصيل تدريبات الفرق المشاركة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:19 - اللجنة المنظمة لـ السوبر المصري تعلن تفاصيل تدريبات الفرق المشاركة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:19 - اللجنة المنظمة لـ السوبر المصري تعلن تفاصيل تدريبات الفرق المشاركة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:19 مساءً - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال لكرة القدم في أبوظبي، أن الفرق الأربعة المشاركة بالمسابقة سوف تخوض تدريباتها الأخيرة عن ستاد محمد بن زايد.

وتستضيف العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مباريات كأس السوبر المصري هذا العام، حيث يصطدم بيراميدز الطامح بالحصول على اللقب الثاني في تاريخه بنظيره الزمالك، على الجانب الآخر يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا.

وذكرت اللجنه المنظمة في بيان صباح اليوم الجمعة، أن الزمالك وبيراميدز سيخوضان تدريبهما الأخير غدًا السبت على ستاد آل نهيان حيث يبدأ الفريق الأبيض أولا ثم السماوي.

وأضافت اللجنة أن الأهلي سيخوض مرانه الأخير على استاد زايد للكريكيت ثم يليه أيضا غدًا السبت فريق سيراميكا كليوباترا.

واختتمت، أنه مسموح لوسائل الإعلام بالحضور لمدة 15 دقيقة طبقاً للوائح المنظمة.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري بـ14 لقبا، يليه الزمالك بـ 4 ألقاب، فيما لم يسبق لكل من بيراميدز أو سيراميكا كليوبترا أن توج أحداهما باللقب.

ويتطلع الأهلي لمواصلة رقمه القياسي كأكثر الأندية المصرية تتويجا باللقب، فيما يأمل الزمالك بالتتويج باللقب ليحقق ثنائية السوبر المصري، والأفريقي الذي توج به الشهر الماضي على حساب الأهلي.

وينافس بيراميدز على ثاني ألقابه بعد تتويجه بلقب كأس مصر أغسطس الماضي، وسيراميكا الذي يسعى للقب الثالث في تاريخه بعد تتويجه بكأس الرابطة المصرية مرتين على التوالي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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