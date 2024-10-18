وزير الإسكان يناقش مع نظيره السعودى إنشاء صندوق عقارى مشترك - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يناقش مع نظيره السعودى إنشاء صندوق عقارى مشترك - أخبار كلمتك

البنتاجون يكشف كواليس هجوم الحوثيين على مدمرتين أمريكيتين - أخبار كلمتك

البنتاجون يكشف كواليس هجوم الحوثيين على مدمرتين أمريكيتين - أخبار كلمتك

وظائف جديدة في السعودية براتب 8 آلاف ريال، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة في السعودية براتب 8 آلاف ريال، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل توفير بيض المائدة بسعر مخفض للمواطنين (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل توفير بيض المائدة بسعر مخفض للمواطنين (صور) - أخبار كلمتك

تأكيدا لكلمتك، قرارات حازمة للجنة الحكام بشأن التعامل مع الإعلام والسوشيال - أخبار كلمتك

تأكيدا لكلمتك، قرارات حازمة للجنة الحكام بشأن التعامل مع الإعلام والسوشيال - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يؤازر المنتخب قبل مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يؤازر المنتخب قبل مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

انطلاق الموسم الجديد من دوري سيدات الطائرة اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انطلاق الموسم الجديد من دوري سيدات الطائرة اليوم - أخبار كلمتك

انطلاق الموسم الجديد من دوري سيدات الطائرة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:18 مساءً -  ينطلق اليوم الجمعة الموسم الجديد من دوري سيدات الكرة الطائرة 2024 - 2025، حيث يلعب الأهلي حامل اللقب مع العبور في السادسة مساء، بينما يلتقي الزمالك نظيره المعادي في تمام الرابعة مساء.

وفي مواجهات أخرى يلعب الساعة الرابعة مساء، سموحة مع وادي دجلة والصيد مع أصحاب الجياد وهليوبوليس مع دلفى وسبورتنج ضد الشمس.

بينما تقام في تمام الساعة السادسة مساء، هليوليدو مع المقاولين والطيران ضد الزهور.

وكانت قرعة الدوري قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة.

 

بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي وهليوليدو.


الجدير بالذكر أن فريق الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

شرط واحد يحسمها، وكيل أحمد قندوسي يكشف آخر تطورات انتقاله إلى سيراميكا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق