رسميًا.. كيفن ستروتمان يعلن اعتزاله كرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:00 مساءً - أعلن الهولندي كيفن ستروتمان متوسط ميدان فريق روما الإيطالي السابق، الجمعة، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي واقتصرت مسيرة الدولي الهولندي ستروتمان على اللعب في الدوريات الهولندي، الإيطالي والفرنسي لكرة القدم.

ويبلغ ستروتمان من العمر 34 عامًا، وانتقل إلى جنوى الإيطالي صيف العام الماضي ليستمر معهم حتى نهاية الموسم المنقضي، ومن ثم يصبح لاعبًا حرًا.

ونشر ستروتمان صورة له مبرزًا الأندية التي لعب لها خلال مسيرته الكروية، معلقًا عبر حسابه على “إكس”:” المسيرة تصل إلى النهاية.. شكرًا لك كرة القدم”.

وبدأ ستروتمان مسيرته الاحترافية مع فريق سبارتا روتردام الولندي ومنه إلى أوتريخت ثم أيندهوفن، قبل الانتقال إلى روما الإيطالي صيف عام 2013 مقابل 17.5 مليون يورو.

واستمر ستروتمان في روما لمدة 5 أعوام، قبل الانتقال إلى مارسيليا الإيطالي صيف عام 2018، ومنه أعير إلى جنوى وكالياري، قبل إتمام الانتقال إلى جنوى بشكل نهائي صيف العام الماضي.

وعلى الصعيد الدولي، خاض ستروتمان 46 مباراة بقميص منتخب هولندا، واستطاع تسجيل 3 أهداف إضافة لصناعة 4 آخرين.