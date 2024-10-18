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تقارير صحفية تكشف مدة الغياب المتوقعة لـ بونو عن الهلال السعودي - أخبار كلمتك

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تقارير صحفية تكشف مدة الغياب المتوقعة لـ بونو عن الهلال السعودي - أخبار كلمتك

تقارير صحفية تكشف مدة الغياب المتوقعة لـ بونو عن الهلال السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:00 مساءً - كشفت تقارير صحفية، عن مدة غياب المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال السعودي؛ بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب بلاده.

وكان بونو تعرض للإصابة في مباراة المغرب ضد إفريقيا الوسطى بتصفيات أمم إفريقيا 2025.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن مدة غياب بونو عن الهلال تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع على أقصى تقدير.

وأوضحت الصحيفة، أن إصابة العضلة الخلفية تستغرق وقتًا أطول من بقية عضلات الساق في التعافي، وتحتاج إلى برنامج تقوية، قبل عودة المصاب إلى التدريبات والمباريات.

وتأكد غياب بونو عن مباراة الهلال أمام الفيحاء مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري السعودي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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