الرياضة - 01:45 - السوبر المصري.. موعد مران بيراميدز الأول في الإمارات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:45 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أول تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء اليوم الجمعة، استعدادا لخوض أولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك، يوم الأحد المقبل، وذلك على أرضية ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

ومن المقرر أن يكون المران في الخامسة من مساء اليوم، على ملعب الكريكيت في أبوظبي، حيث يستمر لمدة ساعة ونصف، في أول التدريبات بعد وصول البعثة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ويشهد المران مشاركة جميع اللاعبين بالقائمة، بعد اكتمال صفوف البعثة بوصول الثلاثي المحترف محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه، صباحا وانضمامهم للبعثة.