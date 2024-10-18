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بيراميدز يخوض أولى تدريباته بأبوظبي اليوم استعدادا للزمالك - أخبار كلمتك

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بيراميدز يخوض أولى تدريباته بأبوظبي اليوم استعدادا للزمالك - أخبار كلمتك

بيراميدز يخوض أولى تدريباته بأبوظبي اليوم استعدادا للزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:44 مساءً -  يخوض فريق بيراميدز أول تدريباته في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، بأحد الملاعب الفرعية، استعدادا للقاء الزمالك في السوبر المصري.

وصول بيراميدز أبوظبي

 ووصلت بعثة بيراميدز إلى أبوظبي، صباح اليوم الجمعة استعدادا لخوض مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات.

وكانت البعثة غادرت القاهرة على متن طائرة خاصة ووصلت إلى العاصمة الإماراتية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز 

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

 

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل على إستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على إستاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

 

 

قائمة بيراميدز في السوبر المصري 

واصطحب الكرواتي كرونسلاف يورتشيش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قبل انضمام الثلاثي الدولي 24  لاعبا بقائمة معسكر الفريق في أبوظبي لخوض السوبر المصري في الإمارات.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة نبيه - إبراهيم عادل - صديق إيجولا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

 

وصول الثلاثي الدولي الإمارات 

اكتملت صفوف بعثة نادي بيراميدز في أبوظبي بانضمام الثلاثي الدولي المحترف، استعدادا لخوض أولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ووصل تباعا لفندق إقامة بيراميدز في أبوظبي الثلاثي الدولي، محمد الشيبي قادما من المغرب، وفيستون ماييلي قادما من الكونغو، وبلاتي توريه قادما من بوركينا فاسو، لتكمل صفوف الفريق استعدادا للسوبر.

وشارك الثلاثي مع منتخبات بلادهم بتصفيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبو ظبي الرياضية، وأون تايم سبورت بشكل حصري.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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