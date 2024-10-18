الرياضة - 01:29 - موسيالا يواصل الغياب عن بايرن ميونخ أمام شتوتجارت بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:29 مساءً - يواصل جمال موسيالا ابتعاده عن فريقه بايرن ميونخ خلال لقائه مع ضيفه شتوتجارت، غدا السبت، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بسبب عدم تعافيه تماما من الإصابة.

وقال فينسنت كومباني، مدرب بايرن، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لن يكون موسيالا ضمن تشكيلة الفريق".

وغاب موسيالا عن تعادل بايرن 3 / 3 أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت، في المرحلة الماضية لبوندسليجا، كما لم يشارك في فوز منتخب ألمانيا على البوسنة والهرسك وهولندا، ببطولة دوري الأمم الأوروبية، خلال روزنامة المباريات الدولية الأخيرة، بسبب إصابته في الفخذ.

وذكر بايرن يوم الثلاثاء الماضي أن موسيالا تدرب بشكل فردي، فيما قال كومباني "لقد عاد الجميع من فترة التوقف الدولية. لسوء الحظ، ليس الجميع جاهزين بنسبة 100٪ للعب".

أوضح المدرب البلجيكي "لن يشارك جمال موسيالا"، مضيفًا أنه يحتاج إلى "الانتظار ومعرفة ما إذا كان المدافع دايوت أوباميكانو سيكون جاهزا أيضا أم لا".

ويرغب بايرن في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، التي شهدت تعادله مع باير ليفركوزن، حامل اللقب، وكذلك آينتراخت فرانكفورت، قبل مواجهة شتوتجارت، الذي أنهى الموسم الماضي في الوصافة.

ورغم ابتعاده عن طريق الفوز، فإن بايرن مازال يتصدر ترتيب بوندسليجا حاليا برصيد 14 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه لايبزج، الذي يتساوى معه في نفس الرصيد.

لكن كومباني أصر على أنه لا يرى أي سبب لتغيير خطة اللعب الهجومية التي جعلت بايرن عرضة للهجمات المرتدة من منافسيه، حيث قال "من الواضح أننا قمنا بتحليل المباريات القليلة الماضية. نريد تحسين التفاصيل. نعتقد بنسبة 100% أننا نستطيع تحقيق النجاح بهذه الطريقة".

وبينما أنهى بايرن الدوري الألماني في المركز الثالث الموسم الماضي وفشل في الفوز بأي لقب لأول مرة منذ عقد من الزمان، فقد قدم شتوتجارت، الذي يحتل المركز التاسع حاليا برصيد 9 نقاط، أفضل موسم له في الموسم الماضي منذ فوزه بلقب الدوري الألماني عام 2007.

يذكر أن هذه هي البروفة الأخيرة لبايرن بالدوري الألماني قبل لقائه المرتقب مع مضيفه برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء القادم، ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع الفريق البافاري لاستعادة اتزانه في المسابقة القارية، عقب خسارته المباغتة صفر / 1 أمام مضيفه أستون فيلا الإنجليزي في الجولة الماضية بمرحلة الدوري بالبطولة.