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مدرب برينتفورد: الهجوم على تين هاج مبالغ فيه - أخبار كلمتك

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مدرب برينتفورد: الهجوم على تين هاج مبالغ فيه - أخبار كلمتك

مدرب برينتفورد: الهجوم على تين هاج مبالغ فيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:28 مساءً -  يرى الدنماركي توماس فرانك مدرب برينتفورد أن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يتعرض لضغط مبالغ فيه ووصفه بالمدرب الجيد.

ويلعب برينتفورد ضد مانشستر يونايتد يوم السبت ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقال توماس فرانك في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن تين هاج مدرب جيد، لقد فاز ببطولتين في موسمين، أعتقد أن الانتقادات أكثر من اللازم".

واستدرك "لكنني أفهم كيف هو الحال إذا فاز الفريق، فإن المدرب رائع، وإذا خسر الفريق، فإن المدرب سيء للغاية، بينما الحقيقة غالبا ما تكون في المنتصف"

وشدد "الأمر لا يتعلق أبدا بالمدرب فقط، أو اللاعبين، أو الجماهير، أو الإدارة، بل هو خليط من كل هذه الأشياء".

وشهد تين هاج على أسوأ بداية في تاريخ مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي بعدما جمع 8 نقاط فقط من 7 مباريات، ويحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب بريميرليج.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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