مدرب برينتفورد: الهجوم على تين هاج مبالغ فيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - يرى الدنماركي توماس فرانك مدرب برينتفورد أن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يتعرض لضغط مبالغ فيه ووصفه بالمدرب الجيد.

ويلعب برينتفورد ضد مانشستر يونايتد يوم السبت ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقال توماس فرانك في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن تين هاج مدرب جيد، لقد فاز ببطولتين في موسمين، أعتقد أن الانتقادات أكثر من اللازم".

واستدرك "لكنني أفهم كيف هو الحال إذا فاز الفريق، فإن المدرب رائع، وإذا خسر الفريق، فإن المدرب سيء للغاية، بينما الحقيقة غالبا ما تكون في المنتصف"

وشدد "الأمر لا يتعلق أبدا بالمدرب فقط، أو اللاعبين، أو الجماهير، أو الإدارة، بل هو خليط من كل هذه الأشياء".

وشهد تين هاج على أسوأ بداية في تاريخ مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي بعدما جمع 8 نقاط فقط من 7 مباريات، ويحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب بريميرليج.

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