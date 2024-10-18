السوبر المصري، برنامج غذائي خاص للأهلي في الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:07 مساءً - حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المتواجدة بالإمارات برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، على اصطحاب الشيف محمد فرحات؛ لإعداد الوجبات الخاصة باللاعبين وفقا للبرنامج الغذائي لكل لاعب.

وعقد الدكتور أحمد رمضان أخصائي التغذية جلسة مع الشيف محمد فرحات للاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالبرنامج الغذائي.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.



كانت بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الخميس، ويرافق البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.

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