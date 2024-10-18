الرياضة - 12:44 - «سيدات يد الأهلي» يواجه بيترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي بطولة إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:44 مساءً - يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، مع فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي، اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على سالة اومني سبورتس، في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في مدينة العيون بالمغرب.

وحرص محمد عادل، المدير الفني على الاجتماع مع اللاعبات مساء أمس لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على أهمية المباراة وضرورة الفوز وكسر عقدة نصف النهائي.

وكان سيدات يد الأهلي قد فاز على بريميرو دو أوجوستو الأنجولي في ربع النهائي بنتيجة 26-20.

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي: نصرة عيد- شهد الشواربي - منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.