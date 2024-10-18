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الرياضة - 12:44 - محاضرة بالفيديو لـ يد الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنصف نهائي إفريقيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:44 - محاضرة بالفيديو لـ يد الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنصف نهائي إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:44 - محاضرة بالفيديو لـ يد الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنصف نهائي إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:44 مساءً - يعقد ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق قبل التوجه للقاء الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

ويتناول الفريق وجبة الفطار في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، ثم تعقد محاضرة بالفيديو في تمام الساعة الثالثة عصرا، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية والخططية قبل المباراة.

ويواجه فريق رجال يد الأهلي نظيره الزمالك في تمام الساعة الخامسة مساء في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية على صالة اومني سبورتس.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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