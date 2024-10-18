كواليس غياب طارق حامد وموعد إعلان جاهزيته لقيادة ضمك السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:35 مساءً - ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن طارق حامد لاعب وسط ضمك لن يعود للملاعب قبل نهاية الشهر الجاري بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وأوضح التقرير أن اللاعب سيغيب أمام التعاون والقادسية في الجولتين السابعة والثامنة من الدوري السعودي لعدم تعافيه.

فيما يحاول الطاقم الطبي تجهيزه للقاء الرياض ضمن الجولة التاسعة مطلع الشهر المقبل.

ويؤدي طارق جلساته العلاجية داخل مقر النادي، واتضحت حاجته إلى وقت أطول لتجاوز إصابة الركبة التي داهمته الشهر الماضي، حسب التقرير.

وأصيب لاعب الوسط المصري خلال إحدى الحصص التدريبية بعد الخسارة 2ـ3 من الهلال في ثاني جولات الدوري السعودي، وغاب عن 5 مباريات.

وحاول الجهاز الطبي لضمك تجهيز طارق حامد خلال فترة التوقف الدولي والاستفادة من جهوده بعد استئناف منافسات الدوري السعودي، لكن ذلك لم ينجح.

طارق حامد تعرض للإصابة قبل الجولة الثالثة، وعاد إلى التدريبات، وتواجد على مقاعد البدلاء أمام أهلي جدة في الجولة الرابعة ثم تجددت إصابته.

ويمتد تعاقد طارق حامد لاعب الزمالك السابق مع ضمك حتى نهاية الموسم الجارى ويقضي حامد موسمه الثاني مع ضمك والثالث في الدوري السعودي بعدما حقق لقبي الدوري وكأس السوبر بقميص اتحاد جدة في الموسم قبل الماضي.

ضمك استعاد توازنه في الدوري السعودي بالجولة الماضية بعدما حقق فوزا ثمينا على حساب الشباب ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز 13.

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