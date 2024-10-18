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السوبر المصري، «كولر» يجتمع مع الجهاز المعاون بالأهلي فى الإمارات - أخبار كلمتك

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السوبر المصري، «كولر» يجتمع مع الجهاز المعاون بالأهلي فى الإمارات - أخبار كلمتك

السوبر المصري، «كولر» يجتمع مع الجهاز المعاون بالأهلي فى الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:35 مساءً -  عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، جلسة صباح اليوم مع الطاقم المعاون له، في إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات.

وناقش المدير الفني مع معاونيه خطة الإعداد خلال التدريبات، والاستعداد بشكل مناسب للمنافسة على الاحتفاظ بلقب البطولة.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في الإمارات؛ استعدادا لمنافسات بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أكتوبر الجاري.

من المقرر أن ينطلق المران في الخامسة بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

كانت بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الخميس، ويرافق البعثة محمود الخطيب، رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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