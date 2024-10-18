رمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز للسوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:35 مساءً - أعلن نادي بيراميدز عن قائمة الفريق الرسمية التى تستعد لخوض منافسات كأس السوبر المصري بالإمارات، والذي ينطلق الأحد المقبل ويستمر حتى الخميس.

وجاءت قائمة بيراميدز لخوض السوبر:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة نبيه - إبراهيم عادل - صديق إيجولا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

بينما يغيب المغربي وليد الكرتي عن المشاركة في البطولة بسبب إصابته في غضروف الركبة.

وتوج الزمالك بـ4 بطولات للسوبر المصري أعوام 2001، و2002، و2016، و2019.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل على إستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

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