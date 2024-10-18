الرياضة - 12:27 - أخبار الأهلي.. برنامج غذائي خاص للاعبي الأحمر استعدادًا للسوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:27 مساءً - حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الإمارات برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، على اصطحاب الشيف محمد فرحات، لإعداد الوجبات الخاصة باللاعبين وفقا للبرنامج الغذائي لكل لاعب.

وعقد الدكتور أحمد رمضان إخصائي التغذية جلسة مع الشيف محمد فرحات للاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالبرنامج الغذائي.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

وكانت بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الخميس، ويرافق البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.