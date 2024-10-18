وزير الإسكان يناقش مع نظيره السعودى إنشاء صندوق عقارى مشترك - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يناقش مع نظيره السعودى إنشاء صندوق عقارى مشترك - أخبار كلمتك

البنتاجون يكشف كواليس هجوم الحوثيين على مدمرتين أمريكيتين - أخبار كلمتك

البنتاجون يكشف كواليس هجوم الحوثيين على مدمرتين أمريكيتين - أخبار كلمتك

وظائف جديدة في السعودية براتب 8 آلاف ريال، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة في السعودية براتب 8 آلاف ريال، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل توفير بيض المائدة بسعر مخفض للمواطنين (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل توفير بيض المائدة بسعر مخفض للمواطنين (صور) - أخبار كلمتك

تأكيدا لكلمتك، قرارات حازمة للجنة الحكام بشأن التعامل مع الإعلام والسوشيال - أخبار كلمتك

تأكيدا لكلمتك، قرارات حازمة للجنة الحكام بشأن التعامل مع الإعلام والسوشيال - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يؤازر المنتخب قبل مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يؤازر المنتخب قبل مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

قلق فى روما بسبب الأوكراني، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قلق فى روما بسبب الأوكراني، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

قلق فى روما بسبب الأوكراني، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:22 مساءً - الدوري الإيطالي،  أصبحت هناك شكوك داخل صفوف فريق روما، حول مدى جاهزية المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك، لمواجهة إنتر ميلان في الدوري.

وقالت سكاى سبورتس إن دوفبيك أثار القلق في روما، بعدما عاد من فترة التوقف الدولي وهو يعاني من آلام في ركبته، أبعدته عن التدريبات الجماعية لكتيبة الذئاب، وسيخضع هداف الجيالوروسي هذا الموسم، لفحص طبي لتحديد موقفه من اللقاء.

زيلينسكي شارك أساسيا في مباراة منتخبه بولندا ضد كرواتيا، وتمكن من تسجيل الهدف الأول، لكنه عانى من مشكلة بدنية في الدقائق الأخيرة من المباراة.

كما كشفت تقارير صحفية أن البولندي بيوتر زيلينسكي، نجم وسط إنتر ميلان، تسبب في حالة من القلق لفريقه قبل أيام قليلة من المباراة المرتقبة ضد روما، بمنافسات الجولة الثامنة للدوري الإيطالي.  

بولند ضد كرواتيا

وتعادل المنتخب البولندي مع نظيره الكرواتي 3-3، الثلاثاء الماضى، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:07 - الصحة: كورونا لم يعد وباءً عالميًا وأصبح مثل سلسلة الفيروسات التنفسية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق