قلق فى روما بسبب الأوكراني، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:22 مساءً - الدوري الإيطالي، أصبحت هناك شكوك داخل صفوف فريق روما، حول مدى جاهزية المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك، لمواجهة إنتر ميلان في الدوري.

وقالت سكاى سبورتس إن دوفبيك أثار القلق في روما، بعدما عاد من فترة التوقف الدولي وهو يعاني من آلام في ركبته، أبعدته عن التدريبات الجماعية لكتيبة الذئاب، وسيخضع هداف الجيالوروسي هذا الموسم، لفحص طبي لتحديد موقفه من اللقاء.

زيلينسكي شارك أساسيا في مباراة منتخبه بولندا ضد كرواتيا، وتمكن من تسجيل الهدف الأول، لكنه عانى من مشكلة بدنية في الدقائق الأخيرة من المباراة.

كما كشفت تقارير صحفية أن البولندي بيوتر زيلينسكي، نجم وسط إنتر ميلان، تسبب في حالة من القلق لفريقه قبل أيام قليلة من المباراة المرتقبة ضد روما، بمنافسات الجولة الثامنة للدوري الإيطالي.

بولند ضد كرواتيا

وتعادل المنتخب البولندي مع نظيره الكرواتي 3-3، الثلاثاء الماضى، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

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