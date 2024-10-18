سلوت عن تجديد عقد صلاح: لا يمكنني الحديث حول هذا الأمر كثيرًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:22 مساءً - تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن تجديد عقود ثلاثي الفريق محمد صلاح وترينت ألسكندر أرنولد وفيرجل فان دايك.

وعلّق "سلوت" عن تجديد عقود الثلاثي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وتشيلسي:"نفس الأسئلة ونفس الإجابة".

وتابع:"من الطبيعي أن تسأل عن ذلك لأن هذا يعني أنهم يؤدون بشكل جيد جدًا، لكن لا يمكنني الحديث عن هذا الأمر كثيرًا".

ومن المقرر أن ينتهي عقود الثلاثي بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق لهم التوقيع لأي نادٍ في فترة الانتقالات الشتوية والانتقال مجانًا في صيف 2025.

وأضاف سلوت:"أليسون سيغيب عن الفريق لأسابيع، هذه ضربة بالنسبة لنا وله، لقد قدّم الكثير للنادي في السنوات الماضية".

وواصل:"سنقيم حالات اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من التوقف الدولي، ماك أليستر غاب عن مباراة ولعب أخرى، كوستاس غاب عن لقاء إنجلترا، وإندو تعرض للمرض".

وعن جدول مباريات ليفربول في الفترة المقبلة، رد:"أفضل طريقة للحكم على الفريق هيّ بعد نهاية سلسلة المباريات القادمة، من الطبيعي لعب مباريات صعبة بالدوري ودوري الأبطال، والفرق الوحيدة التي أثبتت قدرتها على ذلك بآخر موسمين هما مانشستر سيتي وآرسنال".

واختتم:"من المهم أن نكون جيدين في الدفاع وفعلنا ذلك حتى الآن، هذه المرة سنواجه لاعبين أفضل، تشيلسي مثل يونايتد لديهم لاعبين جيدين وعلينا السيطرة كفريق لكن أيضًا خلق الفرص، الأمر الجيد أن لدينا لاعبين قادرين على التسجيل".

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