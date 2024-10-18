هل يشارك ناصر منسي أساسيا مع الزمالك أمام بيراميدز فى السوبر المحلي؟ مصدر يرد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:17 مساءً - يعيش ناصر منسي فترة مميزة بعد تألقه مع فريقه الزمالك في السوبر الإفريقي وتسجيله هدفا منح الأبيض اللقب على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية بأن جوزيه جوميز مدرب الزمالك يدرس الدفع بناصر منسي أساسيا في مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن الأقرب للمشاركة بصفة أساسية في تشكيل الزمالك هو سيف الدين الجزيري رغم تألق ناصر منسي في لقاء السوبر الإفريقي.

وأضاف جوميز سيعتمد على ناصر منسي كورقة رابحة على مقاعد البدلاء في مباراة بيراميدز.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.

الزمالك وبيراميدز

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تدريباته اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى أبوظبي عصر أمس الخميس استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

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