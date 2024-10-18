الرياضة - 12:09 - أخبار الأهلي.. تفاصيل جلسة كولر مع جهازه المعاون قبل خوض السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة صباح اليوم، مع الطاقم المعاون له، في إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات.

وناقش المدير الفني مع معاونيه خطة الإعداد خلال التدريبات، والاستعداد بشكل مناسب للمنافسة على الاحتفاظ بلقب البطولة.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل، على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في الإمارات، اليوم الجمعة، استعدادا لمنافسات بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن ينطلق المران في الخامسة بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي.

وكانت بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الخميس، ويرافق البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.