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الرياضة - 12:09 - استعدادًا للسوبر المصري.. موعد مران الزمالك في الإمارات اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:09 - استعدادًا للسوبر المصري.. موعد مران الزمالك في الإمارات اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - استعدادًا للسوبر المصري.. موعد مران الزمالك في الإمارات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض مران اليوم في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مصر، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وسيخوض الزمالك تدريبه على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، والذي استضاف مران الفريق بالأمس.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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