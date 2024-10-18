صحيفة إسبانية: تشيزني جاهز للظهور الأول مع برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:55 صباحاً - أصبح فويتشيك تشيزني جاهزا ومستعدا للظهور لأول مرة بقميص نادي برشلونة.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن تشيزني يهدف إلى المشاركة أساسيًا يوم الأحد ضد إشبيلية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وأصبح القرار في يد المدرب هانز فليك ما إذا كان سيدفع بالحارس الجديد أمام إشبيلية أم لا.

عقد رعاية شركة عالمية لبرشلونة

وفي سياق آخر، أكد رئيس برشلونة، قرب إعلان ناديه عن عقد رعاية جديدة مع شركة ملابس عالمية.

وعن ذلك، قال "سيكون العقد الأفضل في عالم كرة القدم، وكان من الممكن توقيعه في أغسطس الماضي، لكنني أردت الحصول على العرض الأفضل".

واستطرد "لقد قدموا أفضل عرض لنا، وفازوا بالفعل برعاية النادي، وستكون شراكة لمدة 10 سنوات".

وفي ختام تصريحاته، شدد لابورتا على أن هذا العقد سيساعد النادي، على المزيد من التحسن في الجانب الاقتصادي.

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