«سيدات يد الأهلي» يلتقي مع بيترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي بطولة إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:55 صباحاً - الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الاهلي، يلتقي مع فريق بيترو أتليتكو الأنجولي، اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على صالة اومني سبورتس، في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في مدينة العيون بالمغرب.



وحرص محمد عادل، المدير الفني على الاجتماع مع اللاعبات مساء أمس لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على أهمية المباراة وضرورة الفوز وكسر عقدة نصف النهائي.

وكان سيدات يد الأهلي قد فاز على بريميرو دو أوجوستو الأنجولي في ربع النهائي بنتيجة 26-20.

‎وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏ ‎‏‎نصرة عيد- شهد الشواربي - منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.

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