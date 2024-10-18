الرياضة - 11:52 - عاجل.. قائمة بيراميدز في السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن قائمة معسكر الفريق في أبوظبي لخوض السوبر المصري في الإمارات هذا الموسم.

وتستضيف العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مباريات كأس السوبر المصري هذا العام، حيث يصطدم بيراميدز الطامح بالحصول على اللقب الثاني في تاريخه بنظيره الزمالك، على الجانب الآخر يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بلقب كأس مصر هذا الموسم 2023-2024، وذلك عقب الفوز على فريق زد، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لتشهد البطولة الأعرق في الكرة المصرية بطل جديد لها منذ 13 عامًا.

بينما يشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بالكارت الذهبي، وذلك بعد أن خسر الأبيض لقب الدوري وكذلك كأس مصر.

قائمة بيراميدز في السوبر المصري

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

في خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

في خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة نبيه - إبراهيم عادل - صديق إيجولا.

في خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وحدد اتحاد الكرة المصري، عصر الأحد المقبل، الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري بالإمارات هذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري، عند تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.