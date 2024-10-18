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موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائى بطولة إفريقيا لكرة اليد - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائى بطولة إفريقيا لكرة اليد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائى بطولة إفريقيا لكرة اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً -  يخوض فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام نظيره الزمالك اليوم الجمعة، فى نصف نهائى بطولة إفريقيا للأندية لـ كرة اليد التى تستضيفها المغرب فى الفترة من 10 وحتى 19 أكتوبر الجارى.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائى بطولة أفريقيا لليد

 تقام مباراة الأهلى أمام الزمالك فى تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، ويسعى كلا القطبين إلى تحقيق الفوز لدوافع مختلفة، حيث يطمح الأهلي للاحتفاظ باللقب والوصول للنجمة الأفريقية السادسة، فيما يطمح الزمالك فى استعادة التربع على عرش إفريقيا فى ظل تحقيق اللقب من قبل 12 مرة فى تاريخه.

 

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة   33-13 فى إطار ربع النهائي، بينما تأهل الزمالك بالفوز على أديدجا البنينى بنتيجة 45-26.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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