هل طلب محمد صبحي المشاركة أساسيا في السوبر المصري؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:50 صباحاً - كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، حقيقة طلب محمد صبحي حارس الفريق المشاركة بصفة أساسية في مباريات السوبر المصري.

وانتشر خلال الساعات الماضية شائعات تفيد بأن محمد صبحي تحدث مع جوميز بشأن المشاركة أساسيا في السوبر المصري بعد جاهزيته الفنية والبدنية خاصة أنه غاب عن السوبر الإفريقي بداعي الإصابة بعد أن كان الحارس الأساسي في الفريق مطلع الموسم الجاري.

وقال المصدر إن صبحي لم يطلب المشاركة بشكل أساسي في السوبر المصري من الأساس.

وأضاف محمد عواد هو حارس الزمالك في السوبر المصري خاصة أنه يعيش فترة جيدة على المستوى الفني والنفسي بعد تألقه في السوبر الإفريقي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.

ناصر ماهر لاعب الزمالك

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تدريباته اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى أبوظبي عصر أمس الخميس استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

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