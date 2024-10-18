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الرياضة - 10:47 - إبراهيم نور الدين يشرح تعديلات قانون كرة القدم لأندية الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:47 - إبراهيم نور الدين يشرح تعديلات قانون كرة القدم لأندية الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:47 - إبراهيم نور الدين يشرح تعديلات قانون كرة القدم لأندية الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:47 صباحاً - بدأ إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق والمدير الفني الحالي للجنة الحكام باتحاد الكرة، سلسلة زيارات لأندية الدوري الممتاز، لشرح تعديلات قانون كرة القدم بالموسم الجديد.

ويأتي هذا الأمر في إطار تنفيذ خطة التثقيف والتطوير للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاءت البداية مع أندية طلائع الجيش، الجونة، بتروجيت وزد، حيث قام بشرح التعديلات بحضور جميع اللاعبين والأجهزة الفنية.

وكانت قد أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، موعد قرعة بطولة الدوري الممتاز وكأس الرابطة للموسم الجديد 2024-2025.

وتقرر إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز وكأس الرابطة يوم السبت القادم الموافق 19 أكتوبر في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وكان نادي الأهلي توج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الرابعة والأربعين في مسيرته، بعد منافسة مع بيراميدز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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