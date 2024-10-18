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الرياضة - 10:47 - كولر يوجه رساله نارية للاعبي الأهلي: «مش رايحين ننتقم من الزمالك» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:47 - كولر يوجه رساله نارية للاعبي الأهلي: «مش رايحين ننتقم من الزمالك» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:47 - كولر يوجه رساله نارية للاعبي الأهلي: «مش رايحين ننتقم من الزمالك» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:47 صباحاً - كشف الإعلامى خالد الغندور، رسائل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، في جلسته مع لاعبي الفريف قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وتستضيف العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مباريات كأس السوبر المصري هذا العام، حيث يصطدم بيراميدز الطامح بالحصول على اللقب الثاني في تاريخه بالقلعة البيضاء، على الجانب الآخر يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: «كولر اتكلم مع اللاعبين عن أهمية السوبر المحلي وإن الفريق مش رايح الإمارات للانتقام من خسارة السوبر الافريقي أو لاثبات شيء مختلف».

وأضاف: «كولر قال للاعبيه إحنا أبطال مصر وأفريقيا ورايحين نلعب كوره بدون أي ضغط أو عصبيه».

واختتم: «كل ما عليكم تنفيذ التعليمات الفنية والانضباط في الملعب للعودة باللقب».

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، عقب موسمًا صعبًا وطويلًا نجحت كتيبة كولر في حسمه من أنياب بيراميدز الذي تصدر المسابقة لوقت طويل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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