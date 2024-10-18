الرياضة - 10:47 - بيراميدز يبحث عن اللقب الثاني في تاريخه من بوابة السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:47 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، للظهور في دولة الإمارات العربية الشقيقة، لخوض منافسات بطولة السوبر المصري بمشاركة القطبين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى بطل كأس رابطة الأندية سيراميكا كليوباترا.

وتستضيف العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مباريات كأس السوبر المصري هذا العام، حيث يصطدم بيراميدز الطامح بالحصول على اللقب الثاني في تاريخه بالقلعة البيضاء، على الجانب الآخر يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بلقب كأس مصر هذا الموسم 2023-2024، وذلك عقب الفوز على فريق زد، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لتشهد البطولة الأعرق في الكرة المصرية بطل جديد لها منذ 13 عامًا، حيث سيطر القطبين على اللقب منذ عام 2011 حتى النسخة الماضية والتي حصد لقبها الأهلي على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق فوزًا صعبًا على حساب زد بهدف نظيف عن طريق المهاجم الكونغولي المميز فيستون ماييلي في الدقيقة 86 من زمن المباراة النهائية ليمنح السماوي أول لقب في تاريخه ويكتب تاريخًا جديدًا في كتب الكرة المصرية.

في الوقت ذاته، نجح المدرب الكرواني كرونسلاف يورتشيتش في كسر العقدة لفريق بيراميدز ويتوج بأول لقب في تاريخ السماوي بشكله الجديد منذ عام 2018، ليدخل السماوي تاريخ الكرة المصرية ويكتب اسمه بحروف من ذهب في بطولة كأس مصر والكرة المصرية بشكل عام.

كما خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بطاقة التأهل والعبور إلى دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025، وذلك عقب الفوز على نظيره الجيش الرواندي بهدفين مقابل هدف.

وتُعد تلك هي المرة الثانية على التوالي التي يتأهل فيها فريق بيراميدز إلى دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب التأهل العام الماضي، ولكنه ودع المنافسات من دور المجموعات عقب الوقوع في مجموعة صعبة ضمت صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني، ولم يحصد السماوي سوى 4 نقاط فقط في تلك النسخة.

تركيا تجهز بيراميدز قبل السوبر المصري

وبدأ بيراميدز معسكرًا خارجيًا في مدينة بوردور التركية يستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجاري، ويخوض خلاله التدريبات بشكل مكثف وفقا لبرنامج إعداد الجهاز الفني، ويختتمه بمباراة ودية أمام كونيا سبور التركي قبل العودة للقاهرة، كما إنه حقق فوزًا مهولًا على حساب نادي ينيل أنطاليا التركي بنتيجة (18-0) في اللقاء الودي المقام بمعسكر تركيا، على ملعب جامعة ماكو بمدينة بوردور التركية.

وسجل أهداف بيراميدز في الشوط الأول، صديق إيجولا 4 أهداف، ومروان حمدي 4 أهداف، ومحمد رضا بوبو هدفين، وعبد الرحمن مجدي هدف ورمضان صبحي هدف، وفي الشوط الثاني، سجل الأهداف، دودو الجباس هدفين، ويوسف أسامة نبيه هدفين، أحمد عاطف قطة هدف، يوسف أوباما هدف.

بينما تلقى السماوي الهزيمة أمس الأحد، أمام فريق كونيا سبور التركي بهدف نظيف، وذلك في ختام معسكر السماوي استعدادًا للسوبر المصري.

صفقات نارية لـ بيراميدز في الميركاتو الصيفي

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، نجح نادي بيراميدز في تدعيم صفوفه بالعديد من الأسماء القوية، وذلك بالتعاقد مع يوسف أوباما لاعب الزمالك، وعبد الرحمن مجدي نجم الدراويش، وصديق إيجولا جناح سيراميكا كليوباترا، وطارق علاء مدافع سموحة، كما اقترب السماوي من إتمام التعاقد مع محمود جهاد نجم وسط فريق فاركو.