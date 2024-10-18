الرياضة - 10:47 - مدرب صلاح السابق: مرموش يستطيع اللعب في أكبر الأندية الأوروبية «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:47 صباحاً - تحدث الكولومبي خايمي بابون المدرب الشخصي السابق لمحمد صلاح، عن تألق النجم المصري عمر مرموش مع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال خايمي بابون في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: «عمر مرموش لاعب مميز للغاية ويتواجد في مرحلة عمرية صغيرة، هو مازال بإمكانه تطوير مستواه وعقليته داخل وخارج الملعب».

وأضاف مدرب صلاح السابق: «عمر مرموش لاعب مهم للغاية وهداف قوي مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر».

وأكمل: «مرموش يستطيع الوصول إلى مستوى أعلى لأنه يمتلك جودة عظيمة وتم تأسسيه بشكل جيد في ألمانيا، كما يمتلك خبرات كبيرة وهو قادر على اللعب في أي دوري وفريق في العالم».

واختتم حديثه قائلًا: «أتمنى أن أشاهد مرموش يستمر في التطور وأنا شخصيا اراه أنه يسير في الطريق الصحيح للتواجد في أكبر الأندية الأوروبية».