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الرياضة - 10:47 - مدرب صلاح السابق: مرموش يستطيع اللعب في أكبر الأندية الأوروبية «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:47 - مدرب صلاح السابق: مرموش يستطيع اللعب في أكبر الأندية الأوروبية «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:47 - مدرب صلاح السابق: مرموش يستطيع اللعب في أكبر الأندية الأوروبية «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:47 صباحاً - تحدث الكولومبي خايمي بابون المدرب الشخصي السابق لمحمد صلاح، عن تألق النجم المصري عمر مرموش مع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال خايمي بابون في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: «عمر مرموش لاعب مميز للغاية ويتواجد في مرحلة عمرية صغيرة، هو مازال بإمكانه تطوير مستواه وعقليته داخل وخارج الملعب».

وأضاف مدرب صلاح السابق: «عمر مرموش لاعب مهم للغاية وهداف قوي مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر».

وأكمل: «مرموش يستطيع الوصول إلى مستوى أعلى لأنه يمتلك جودة عظيمة وتم تأسسيه بشكل جيد في ألمانيا، كما يمتلك خبرات كبيرة وهو قادر على اللعب في أي دوري وفريق في العالم».

واختتم حديثه قائلًا: «أتمنى أن أشاهد مرموش يستمر في التطور وأنا شخصيا اراه أنه يسير في الطريق الصحيح للتواجد في أكبر الأندية الأوروبية».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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