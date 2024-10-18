وسام أبو على ينتظم فى معسكر الأهلي اليوم بالإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:34 صباحاً - النادي الأهلي، ينتظم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي فى معسكر فريقه الليلة بالإمارات، استعدادا لمنافسات السوبر المحلي حيث تخلف اللاعب عن رحلة الفريق من القاهرة إلى الإمارات وتوجه مباشرة من قطر إلى أبوظبي، حيث كان اللاعب يخوض مباراته مع منتخب بلاده أمام الكويت واتفق مع الجهاز الفني على السفر مباشرة من قطر إلى الإمارات دون الحضور إلى القاهرة والسفر رفقة بعثة الأهلي.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول فى أبوظبي الإماراتية الليلة، استعدادا لمواجهة سيراميكا بعد غد الأحد فى نصف نهائى كأس السوبر المحلي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة ظهر امس الخميس على ملعب ‏التتش قبل السفر إلى الإمارات، استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.‏

وكانت بعثة الاهلي قد وصلت الامارات مساء امس الخميس بعد رحلة طيران استغرقت 3 ساعات ونصف تقريبًا حيث تواجد محمود الخطيب رئيس النادي وعدد من أعضاء المجلس على رأس أفراد البعثة التى يترأسها بشكل رسمي محمد الدماطي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي.

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