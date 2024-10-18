الرياضة - 10:31 - أحمد بلال: الأهلي والزمالك الأقرب لنهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي حصد العديد من الألقاب على مدار الموسمين الماضيين، وخسارة كأس السوبر الإفريقي لصالح الزمالك، أمر عادي وطبيعي في كرة القدم، والأهلي حصد العديد من الألقاب.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "البعض يقول أن مصطفى مراد فهمي قال أثناء انتخابات النادي الأهلي في 2018، إنه أهدى النادي لقب بطل القرن، ولم يظهر أي فيديو أو أحد يؤكد ما ذكر، وكمال درويش رئيس الزمالك الاسبق يقول ما يشاء، وفي عهد توج الأهلي بلقب نادي القرن الإفريقي".

وأضاف: "ما يتردد عن وجود تصريحات لـ مصطفى مراد فهمي بشأن اهداء لقب نادي القرن وحديثه في أحد الندوات الانتخابية أمر غريب جدًا، الندوات يحضرها على الأقل 4 ألاف عضوًا، ومن غير الطبيعي ألا يكون شخص قد سمع الكلام".

وواصل: "الترشيحات تصب في مصلحة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري، وجماهيرية الفريقين تختلف بالطبع، إلا إذا لو كان الزمالك لازال يعيش في نشوة الانتصار بالسوبر الافريقي، في ظل استمرار الاحتفال الكبيرة منذ 3 اسابيع، لو استطاعوا العودة وغلق كافة الملفات والتركيز أمام بيراميدز فالزمالك الاقرب للفوز، والدليل مباراة الكأس في الموسم قبل الماضي مع معتمد جمال والفوز الذي تحقق بركلات الترجيح".

وأكمل: "الجمهور في الملعب يعطي دوافع كبيرة للاعبين، ويمنح الزمالك تفوق كبير على بيراميدز، فيما من أرشح بيراميدز للثالث وسيراميكا في المركز الرابع، والأمور حاليا مختلفة بالنسبة للأهلي الذي استوعب الدرس جيدًا ويشبه لحد كبير ما حدث في الموسم الماضي بعدما خسر من اتحاد العاصمة وفاز بعدد من الألقاب".

وأشار إلى أن الأهلي لو واجه الزمالك سيكون لديه دافع مختلف لتعويض خسارة السوبر، وقد تكون كفة الأحمر أرجح بنسبة 60%، لكن الأمور مختلفة في الملعب، والفترة الماضية قد تؤثر على الزمالك نوعًا ما في الملعب.

وتابع: "الأهلي لم يقم ببناء هجمات بشكل جيد في لقاء السوبر الإفريقي، والزمالك كان يضغط بشكل قوي من لاعبي الخط الأمامي، دونجا كان يستقبل في خط وسط الزمالك الكرات العالية أو الطولية من لاعبي الأحمر".

وأتم: "بيراميدز كسب زد بهدف نظيف في نهائي الكأس، ورغم امتلاكه لـ«اسكواد» قوي لكنه يعاني بشدة في المباريات الكبيرة، وهو ما وضح خلال الموسم الماضي".