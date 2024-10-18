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الرياضة - 10:31 - كواليس استبعاد حسام أشرف وندياى من قائمة الزمالك للسوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:31 - كواليس استبعاد حسام أشرف وندياى من قائمة الزمالك للسوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - كواليس استبعاد حسام أشرف وندياى من قائمة الزمالك للسوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - كشف الإعلامى خالد الغندور كواليس استبعاد حسام أشرف والسنغالي سيدي ندياي ثنائى الزمالك من قائمة الفريق التي تستعد للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات بالفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة فرق بيراميدز، سيراميكا والأهلى.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: «تحدثنا معكم في وقت سابق عن طلب جوميز إعارة حسام أشرف وجوميز مقتنع جدا باللاعب السنغالي سيدي ندياي وكان شايفه من العناصر المهمة الموجودة معاه للسوبر لكن الإصابة بكدمة في وجه القدم، حرمته من السفر والتواجد في قائمة الزمالك».

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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