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نور الدين يشرح تعديلات قانون كرة القدم للاعبين والأجهزة الفنية لأندية طلائع الجيش والجونة وبتروجيت وزد - أخبار كلمتك

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نور الدين يشرح تعديلات قانون كرة القدم للاعبين والأجهزة الفنية لأندية طلائع الجيش والجونة وبتروجيت وزد - أخبار كلمتك

نور الدين يشرح تعديلات قانون كرة القدم للاعبين والأجهزة الفنية لأندية طلائع الجيش والجونة وبتروجيت وزد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:18 صباحاً -  بدأ إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق والمدير الفني للجنة الحكام، سلسلة زيارات لأندية الدوري الممتاز، وذلك في إطار تنفيذ خطة التثقيف والتطوير لـ لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك لشرح تعديلات قانون كرة القدم بالموسم الجديد، وبدأها بأندية طلائع الجيش، الجونة، بتروجيت وزد، حيث قام بشرح التعديلات بحضور جميع اللاعبين والأجهزة الفنية.

من ناحية أخرى أكد محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، أنه طالب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بإصدار قرار بتعيينه لحين نهاية دورة المجلس الحالي، مشيرًا إلى أنه حصل على كل الصلاحيات التي تخص إدارة لجنة الحكام في الوقت الحالي.

 

 وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "اتحاد الكرة أبلغني أن المجلس القادم هو من سوف يحسم ملف رئيس لجنة الحكام، ولو كانت تجربة الاستعانة بالأجانب نجحت، فلماذا رحل بيريرا مؤخرًا، لو كان يتم التعاقد مع خبير اجنبى يفيد المنظومة بالكامل فنحن نرحب به، أما لو كان أقل من الموجودين لدينا فلا يصح مطلقًا".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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