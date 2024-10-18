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السوبر المحلي، الأهلي يخوض مرانه الأول في أبوظبي الليلة استعدادا لمواجهة سيراميكا - أخبار كلمتك

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السوبر المحلي، الأهلي يخوض مرانه الأول في أبوظبي الليلة استعدادا لمواجهة سيراميكا - أخبار كلمتك

السوبر المحلي، الأهلي يخوض مرانه الأول في أبوظبي الليلة استعدادا لمواجهة سيراميكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:06 صباحاً - الجمعة 18/أكتوبر/2024 - 09:59 ص 10/18/2024 9:59:46 AM

مران الأهلي، كلمتك
مران الأهلي، كلمتك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول فى مدينة أبوظبي الإماراتية الليلة، استعدادا لمواجهة سيراميكا بعد غد الأحد فى نصف نهائى كأس السوبر المحلي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

 ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة ظهر أمس الخميس على ملعب ‏التتش قبل السفر إلى الإمارات، استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.‏

وكانت بعثة الاهلي قد وصلت الإمارات مساء امس الخميس بعد رحلة طيران استغرقت 3 ساعات ونصف تقريبًا، حيث تواجد محمود الخطيب رئيس النادي وعدد من أعضاء المجلس على رأس   البعثة التى يترأسها بشكل رسمي محمد الدماطي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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