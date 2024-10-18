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الرياضة - 09:58 - شبانة: هناك اتحادات رياضية تمت إحالتها للنيابة بسبب المخالفات المالية والإدارية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:58 - شبانة: هناك اتحادات رياضية تمت إحالتها للنيابة بسبب المخالفات المالية والإدارية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:58 - شبانة: هناك اتحادات رياضية تمت إحالتها للنيابة بسبب المخالفات المالية والإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:58 صباحاً - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك عدد من رؤوساء ومسئولي الاتحادات الرياضية قرروا الرحيل فور علمهم بوجود لجان تفتيش، وحصر السفريات للخارج، مشيرًا إلى أن وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات ظل رئيسًا للاتحاد طوال الـ35 عامًا، وتم إثبات وجود مخالفات مالية بالنسبة للاتحاد الذي يُديره.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك اتحاد تنس الطاولة، والذي حدثت واقعة عمر عصر، عندما قال أن اللاعب سافر إلى أحد الدول الأوروبية وأدرج اسمه في المعسكر، ولكن اللاعب لم يغادر من الأساس، هناك بالفعل 4 اتحادات ثبتت وجود مخالفات مالية فيها وهي الدراجات والهوكي والعاب القوى وتنس الطاولة".

وأضاف: "هناك عدد من الاتحادات سوف تشهد العديد من التغييرات وتم احالة بعض المخالفات للنيابة العامة، بعدما قامت لجان التفتيش من وزارة الشباب والرياضة بعملها بناء على قرارات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعطى توجيهات بضرورة تقييم عمل كل هذه الاتحادات عقب اولمبياد باريس".

وواصل: "هناك بعض الاتحادات قامت بتفصيل اللوائح، وهذا أمر لا يصح مطلقا، ويجب محاسبة كل من تسبب فى نتائج غير جيدة".

واختتم: "يجب تقنين سفريات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية إلى خارج مصر، ولو كل سفرية تحملها المسئولية من جيبه الخاص، فلن يسافر أحدًا منهم، هناك عدد كبير من المسئولين يسافرون خارج مصر على نفقة الاتحادات".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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