الرياضة - 09:58 - متحدث وزارة الرياضة: هناك مخالفات في بعض الاتحادات تم تحويلها للنيابة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:58 صباحاً - أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن لجان وزارة الشباب والرياضة قامت بالتفتيش الإداي والمالي على كل الاتحادات الرياضية خلال الفترة الماضية، وكذلك على الأداء الفردي والفني والظهور غير اللائق، وهو ما حدث في 29 اتحاد رياضي.

وقال الشاذلي عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك 29 اتحاد رياضي لازالت اللجان موجودة فيه حتى اليوم، خصوصا بعدما حصلوا على كل الدعم المالي، وهناك اتحادات رياضية ثبت وجود مخالفات مالية وتم احالتها للنيابة العامة".

وأضاف: "هناك الاتحادات الرياضية التي لم تقوم بتقديم نتائج مشرفة، بعضهم بادر بالاعتذار عن عدم الترشح في الانتخابات المقبلة بعدما استشعروا الحرج، وهناك لجان مستمرة في العمل داخل بعض الاتحادات الرياضية".

وواصل: "هناك لائحة مالية وإدارية، صدرت منذ يومين وتم توزيعها على كل الهيئات الرياضية (الأندية - الاتحادات)، وأي اتحاد يجب عليه تغير اللائحة لتتوافق مع اللائحة التي تم إصدارها من جانب وزارة الشباب والرياضة، وسوف يتم محاسبة أي شخص قام بإهدار المال العام، والدولة لها حق الرقابة المالية والإدارية".

وزاد: "تم التشديد في اللائحة على المعسكرات وسفر البعثات، ولا يُجوز لأي عضو أو مسئول السفر أكثر من مرتين في السنة الواحدة، إلا في حالة الضرورة القصوى، وهناك معسكرات رياضية تُقام في دول خارجية (أقل فنيًا من مصر) وتم اكتشاف مخالفات كثيرة فيها، وهو ما يخالف فكرة كفاءة الصرف".

وأكمل: "اصدرنا تعديلات خاصة بقانون الرياضة، وكان هناك بنود كثيرة، وتم ارسالها للجهات المعنية، ومن المفترض أن يقوم مجلس النواب، بمناقشته واعتماده قريبًا، وبند الـ8 سنوات غير موجود بالمرة".

وتابع: "لآ نضع قانون معين من أجل هيئة رياضية معينة، أو نادٍ واحد، ولا يوجد بند الثمانٍ سنوات مطلقا في التعديلات الخاصة بقانون الرياضة".

وأتم: "قرارات السيد الرئيس بشأن عمل الاتحادات وضبط اللمنظومة الرياضية، لا يوجد اي رفاهية بالنسبة لنا في وزارة الشباب والرياضة لعدم التنفيذ فيها، وتطبيق اللوائح والقوانين".