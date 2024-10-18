وزير الإسكان يناقش مع نظيره السعودى إنشاء صندوق عقارى مشترك - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يناقش مع نظيره السعودى إنشاء صندوق عقارى مشترك - أخبار كلمتك

البنتاجون يكشف كواليس هجوم الحوثيين على مدمرتين أمريكيتين - أخبار كلمتك

البنتاجون يكشف كواليس هجوم الحوثيين على مدمرتين أمريكيتين - أخبار كلمتك

وظائف جديدة في السعودية براتب 8 آلاف ريال، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة في السعودية براتب 8 آلاف ريال، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل توفير بيض المائدة بسعر مخفض للمواطنين (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل توفير بيض المائدة بسعر مخفض للمواطنين (صور) - أخبار كلمتك

تأكيدا لكلمتك، قرارات حازمة للجنة الحكام بشأن التعامل مع الإعلام والسوشيال - أخبار كلمتك

تأكيدا لكلمتك، قرارات حازمة للجنة الحكام بشأن التعامل مع الإعلام والسوشيال - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يؤازر المنتخب قبل مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يؤازر المنتخب قبل مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 09:42 - شبانة: بيراميدز دعم الزمالك بأقوى الصفقات.. وجدو محق في الرد على أحمد سليمان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:42 - شبانة: بيراميدز دعم الزمالك بأقوى الصفقات.. وجدو محق في الرد على أحمد سليمان - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - شبانة: بيراميدز دعم الزمالك بأقوى الصفقات.. وجدو محق في الرد على أحمد سليمان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:42 صباحاً - أبدى الإعلامي محمد شبانة، اندهاشه الشديدة من تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تجاه بيراميدز، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض قام بالتعاقد مع عبد الله السعيد وقبله دونجا وعمر جابر وهم من نجوم الفريق، مبديًا استغرابه من تلك التصريحات التي تصدر في الوقت الراهن.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "أحمد سليمان هاجم إدارة بيراميدز بسبب رفضهم رحيل بعض اللاعبين للزمالك، وينطبق على ذلك مثل شعبي "أخر خدمة"، وبيراميدز أضاء أصابعه لمصلحة القلعة البيضاء، وهناك مستحقات متأخرة في الزمالك من الصفقات لم يطالب بها بيراميدز حتى الآن".

وأضاف: "الزمالك ضم أقوى 3 صفقات في آخر عامين من بيراميدز، ولا أحد يعرف السبب في (الخناقة) الحالية، فهل بعدما نجح بيراميدز في الحصول على كأس مصر وحجز المركز الثاني واللعب في دوري أبطال إفريقيا.. وهو الأمر الذي جعل محمد ناجي جدو مدرب بيراميدز يرد بقوة على حساباته على السوشيال ميديا".

وواصل: "جدو طالب الزمالك بمعرفة المداخيل المالية والمكاسب، وركز على قيام النادي الأبيض بدفع مليار جنيه غرامات مالية للاعبين ومدربين سابقين، وأبدى غضبه من الحديث المتكرر عن رمضان صبحي رغم سريان عقده مع بيراميدز".

واختتم: "ما هذه الاجواء ويطالبون الاعلام بعدم التعليق على تلك الأزمات، فهل الاعلاميين هم من قاموا بالادلاء بتلك التصريحات، ومحمد ناجي جدو محق في كل تصريحاته، وماذا يفعل بيراميدز للزمالك أكثر من ذلك؟!".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أيمن يونس يفتح النار على اتحاد الكرة: فاشل ومعايير اختياره "أكلة كباب وكفتة" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق