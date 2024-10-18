الرياضة - 09:26 - الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - يترقب عشاق كرة اليد الإفريقية والمصرية، مساء اليوم الجمعة، الصدام الناري الذي يجمع بين القطبين الأهلي والزمالك، وذلك في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية هذا الموسم 2024-2025، والتي تٌجرى حاليًا في المغرب.

الأهلي والزمالك وجهًا لوجه في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

ونجح الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، في التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة إفريقيا لكرة اليد، عقب تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره رجاء أغادير المغربي بنتيجة (33-13) بربع نهائي البطولة.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، في خطف بطاقة التأهل والعبور إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، عقب الفوز الكبير على أديدجا البنينى بنتيجة (45-26).

مشوار الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لكرة اليد حتى المربع الذهبي

وخلال البطولة، استطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا، قبل أن يكرر فوزه على سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19 فى ثانى، ليختتم الدور الأول محققا العلامة الكاملة بالفوز على ليتوال الكونغولى بنتيجة 45 -14.

بينما نجح فريق يد الزمالك فى تحقيق الفوز بضربة البداية على بطل إثيوبيا بنتيجة 50-16 قبل الفوز على الصداقة الكاميرونى 30-14، ليحقق العالم الكاملة بدور المجموعات بالفوز على المنتدى المغربى بنتيجة 32-21.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

ويصطدم النادي الأهلي بنظيره الزمالك، بنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، مساء اليوم الجمعة، الموافق 18 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك على صالة «أومني سبورتس» في مدينة العيون المغربية.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

قائمة الأهلي في بطولة إفريقيا لكرة اليد

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

إبراهيم المصرى - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيرى - سيف هانى - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد كاستيلو - عمر سامي - محمد مجدى - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب زيزو - راضى محمد - محمد صلاح - عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم.

قائمة الزمالك في بطولة إفريقيا لكرة اليد

بينما جاءت قائمة الزمالك على النحو التالي

أحمد الأحمر - كريم هنداوى - محمود خليل فلفل - يوسف ناجى - أكرم يسرى - بلال أحمد - أحمد حسام - عمر الفولى - زياد حشاد - عمر الوكيل بكار - أحمد سامح - مازن رضا - شادى خليل - محمد طارق - يوسف عزو - عمر بيبو - يوسف بن معرف.