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الرياضة - 09:26 - اللقب الخامس طموح الزمالك في السوبر المصري بالإمارات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:26 - اللقب الخامس طموح الزمالك في السوبر المصري بالإمارات - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - اللقب الخامس طموح الزمالك في السوبر المصري بالإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - يسعى الزمالك إلى تحقيق لقبه الخامس في تاريخه ببطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم، وذلك حينما يشارك في البطولة الرباعية التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة بين يومي 20 و24 أكتوبر الجاري.

وسيواجه الزمالك في الدور قبل النهائي من البطولة، فريق بيراميدز يوم 20 من الشهر الجاري، وعينه على تحقيق الفوز من أجل مواجهة محتملة مع الغريم التقليدي الأهلي في المباراة النهائية، حيث سيواجه الأخير منافسه سيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي من المسابقة.

ومع فوز الأهلي ببطولة الدوري، وفوز بيراميدز بلقب الكأس، وتتويج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة، سيشارك الزمالك في البطولة ببطاقة دعوة من جانب رابطة الأندية المصرية في البطولة.

ويدخل الزمالك البطولة بمعنويات عالية بعد نجاحه في التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي في المباراة التي جمعتهما الشهر الماضي في العاصمة السعودية الرياض بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1 /1.

وسبق للزمالك، الذي تأسس عام 1911، أن فاز بلقب كأس السوبر المصري في أول نسختين من البطولة عامي 2002 و2003، وانتظر 14 عاما ليفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة في 2017 على حساب الأهلي في أبو ظبي.

وكانت المرة الرابعة التي نجح فيها الزمالك في الفوز باللقب في موسم 2019/2020، حينما تغلب على الأهلي مرة أخرى بضربات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وإلى جانب فوزه بلقب السوبر المصري أربع مرات، توج الزمالك بلقب الدوري المحلي 14 مرة والكأس 28 مرة، إلى جانب فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا خمس مرات وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) مرتين، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، إلى جانب تتويجه بالسوبر الأفريقي خمس مرات.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك مبلغ 17 مليون دولار، ويعد الجناح أحمد سيد زيزو، الأعلى قيمة تسويقية في الفريق بمبلغ 4 مليون دولار.

ويسعى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، إلى إضافة لقب ثالث له في مسيرته مع الفريق، حيث استهل مشواره بالتتويج بلقب الكونفيدارالية في شهر مايو الماضي، قبل أن يضيف إليه لقب السوبر الأفريقي الشهر الماضي.

جوميزصاحب الـ54 عامًا، تولى تدريب الزمالك مطلع العام الجاري، وسبق له تدريب العديد من الأندية البرتغالية واليونانية بالإضافة إلى التدريب في إنجلترا والمنطقة العربية.

وسبق لجوميز أن درب الأهلي والتعاون في السعودية، بالإضافة إلى بني ياس الإماراتي، وتعد تجربته مع الزمالك هي الأولى له في مصر وأفريقيا.

ومع الزمالك نجح جوميز في التتويج بلقبين بعدما كان لقبه الوحيد كمدرب رغم مسيرته الطويلة، في عام 2016 مع فريق الأهلي السعودي، حينما توج بلقب كأس السوبر المحلي هناك.

ويسعى جوميز إلى تجاوز خيبة أمل الفريق في بطولة الدوري، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة، بفارق 29 نقطة خلف الغريم التقليدي الأهلي الذي توج بلقب المسابقة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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