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الرياضة - 09:05 - استعدادًا للسوبر.. استقبال حافل لبعثة الأهلي في الإمارات «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:05 - استعدادًا للسوبر.. استقبال حافل لبعثة الأهلي في الإمارات «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:05 - استعدادًا للسوبر.. استقبال حافل لبعثة الأهلي في الإمارات «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:05 صباحاً - حظيت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، باستقبال حافل فور وصولها إلى مطار أبوظبي الدولي، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وكان في استقبال البعثة طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي، ومنصور الحربي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

ورافق البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.

استقبال حافل لبعثة الأهلي في الإمارات

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا، يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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