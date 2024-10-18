الرياضة - 08:46 - داخل الملاعب الإماراتية.. الأهلي والزمالك يحتكران كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:46 صباحاً - تترقب الجماهير المصرية نسخة جديدة من بطولة كأس السوبر المحلي لكرة القدم تقام على الملاعب الإماراتية للمرة الثامنة منذ انطلاق البطولة في عام 2001.

تنطلق النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات بعد غد الأحد حيث ستقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة 4 أندية، وهي الأهلي بصفته بطل الدوري، وبيراميدز بطل كأس مصر، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية المصرية، والزمالك الذي يشارك ببطاقة دعوة.

وسيلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي حيث يتأهل الفائز منهما للنهائي منتظرا الفائز من مواجهة بيراميدز ضد الزمالك، بينما سيلعب الفريقان الخاسران على الميدالية البرونزية في مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويقام السوبر المصري بمشاركة أربعة أندية للمرة الثانية بعد زيادة عدد الفرق المشاركة اعتبارا من نسخة العام الماضي، بينما كانت البطولة تقام عادة بين بطلي مسابقتي الدوري وكأس مصر.

وأقيمت أول 12 نسخة من مسابقة كأس السوبر المصري على أربعة ملاعب مصرية مختلفة، وهي ستاد القاهرة والكلية الحربية وعثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)، وملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية ثم تجاوزت الحدود لتقام خارج مصر لأول مرة في أكتوبر 2015.

واستضاف ملعب هزاع بن زايد معقل نادي العين الإماراتي النسخة 13 من السوبر المصري، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3 / 2 على الزمالك بطل ثنائية الدوري والكأس حينها في مباراة أقيمت يوم 15 أكتوبر 2015.

وسجل للأهلي مؤمن زكريا هدفا إضافة إلى هدفين لعبد الله السعيد من ركلتي جزاء، بينما سجل للزمالك عمر جابر ومحمود عبد المنعم (كهربا).

وحقق الأهلي اللقب تحت قيادة مدربه المؤقت عبد العزيز عبد الشافي (زيزو) الذي تولى المسؤولية في هذه المباراة فقط بعد إقالة فتحي مبروك بنهاية موسم 2014 / 2015 بينما كان البرتغالي جوزفالدو فيريرا مدربا للزمالك.

وبعدها أقيمت ست نسخ أخرى من السوبر المصري على الملاعب الإماراتية، وكان لفريق الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب (14 مرة) نصيب الأسد برصيد 5 ألقاب مقابل لقبين فقط لمنافسه التقليدي الزمالك الفائز باللقب إجمالا (أربع مرات).

أقيمت ثلاث نسخ متتالية في الإمارات، وبعد أن حقق الأهلي أول لقب، خسر اللقب الثاني أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في مباراة أقيمت على ملعب محمد بن زايد في 10 فبراير 2017.

وشهدت هذه النسخة مواجهة مصرية خالصة على مقاعد البدلاء بين محمد حلمي المدير الفني للزمالك ضد نظيره حسام البدري المدير الفني للأهلي.

وعاد السوبر المصري مجددا لملعب هزاع بن زايد في 12 ايناير 2018، حيث فاز الأهلي حينها باللقب بعد تغلبه على المصري البورسعيدي بهدف وحيد سجله المهاجم المغربي وليد أزارو، المحترف حاليا بصفوف عجمان الإماراتي.

وللنسخة الثانية على التوالي شهدت مباراة السوبر مواجهة مصرية خالصة على مستوى الأجهزة الفنية بين حسام البدري مدرب الأهلي ضد حسام حسن مدرب المصري، والمدير الفني الحالي لمنتخب مصر.

وكان ملعب محمد بن زايد بمثابة تميمة الحظ بالنسبة لفريق الزمالك الذي توج باللقب مجددا على نفس الملعب بنفس سيناريو 2017 حيث تعادل مع الأهلي بدون أهداف قبل أن ينتزع اللقب متفوقا بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح في مباراة أقيمت يوم 20 فبراير 2020.

وقاد الزمالك لمنصة التتويج في هذه المرة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تفوق على السويسري رينيه فايلر، ليجمع كارتيرون بين لقبي السوبر المصري والأفريقي في غضون أسبوع واحد، حيث قاد الزمالك قبلها للفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في العاصمة القطرية الدوحة.

وأقيمت النسخ الثلاث الأخيرة من كأس السوبر المصري في الإمارات، واحتكر لقبها الأهلي بعد الفوز على الزمالك بهدفين سجلهما البرازيلي برونو سافيو وكريم فؤاد في مباراة أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في 28 أكتوبر 2022.

وللمرة الثانية سقط المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك في كأس السوبر أمام الأهلي الذي انتزع اللقب تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وفي 5 مايو 2023 كسر الأهلي عقدته مع ملعب محمد بن زايد، وتوج عليه بلقب السوبر لأول مرة بعد الفوز على بيراميدز بهدف سجله التونسي علي معلول من ركلة جزاء بعد التمديد للوقت الإضافي.

وشارك بيراميدز في هذه النسخة بدلا من الزمالك بطل ثنائية الدوري وكأس مصر في 2022 بسبب اعتراض إدارة القلعة البيضاء على سياسة اتحاد الكرة المصري، واتهامه بمجاملة الأهلي في عدد من القرارات الإدارية.

وانتزع الأهلي تحت قيادة كولر اللقب هذه المرة على حساب البرتغالي الآخر جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز.

وفي النسخة الأخيرة، التي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الماضي، فاز الأهلي بصعوبة بالغة على سيراميكا كليوباترا مستفيدا بهدف ذاتي سجله آرثور جاستيس لاعب سيراميكا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 94.

وصعد الأهلي للنهائي ليلاقي مودرن فيوتشر الذي فاز في الدور قبل النهائي على بيراميدز بنتيجة 14 / 13 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وحسم الأهلي اللقب لصالحه بعد الفوز 4 / 2 على مودرن فيوتشر بعد التمديد للوقت الإضافي في مباراة أقيمت على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، بينما انتزع بيراميدز الميدالية البرونزية بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح في مواجهة انتهى وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1.

وفي مباراة التتويج سجل رباعية الأهلي كل من محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات والفرنسي أنتوني موديست وكريم فؤاد، بينما سجل عمر السعيد ومحمد محمود هدفي مودرن فيوتشر.

وأسقط السويسري كولر مدرب الأهلي في هذه النسخة ضحية برتغالية أخرى للمرة الثالثة على التوالي بتفوقه على ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر.