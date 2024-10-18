الرياضة - 08:27 - عبد الجليل: الزمالك سيواجه صعوبات أمام بيراميدز.. وأتمنى أن يكون النهائي بين القطبين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:27 صباحاً - أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه قام بإرسال رسالة إلى محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي بعدما صدر موقف غير جيد من أحد لاعبي فريق السيدات خلال لقاء الفريق أمام مودرن سبورت.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "من الصعب أن يخرج مصطفى مراد فهمي بتصريحات التي ذكرها كمال درويش، بأنه اهدى لقب نادي القرن للنادي الأهلي".

وأضاف: "بيراميدز قادر على الفوز بلقاء الزمالك، رغم أن الأبيض كعبه عالٍ، لكن بيراميدز استعد بشكل قوي ومختلف ودعم صفوفه بشكل مميز خصوصا صفقة ايجولا وعبد الرحمن مجدي، واقام معسكر خارجي في تركيا ويضم لاعبين جيدين وقام بتجهيز رمضان صبحي ولديه ابراهيم عادل أيضا عنصر جيد للغاية".

وواصل: "زياد كمال لاعب جيد وقادر على اللعب في مركز 8 أيضا، ومحمد شحاتة ايضا لاعب قادر على ان يكون بديلا لـ دونجا، ولكن لابد أن يشارك ثنائية زياد وشحاتة سويًا لأن الأمور مختلفة أمام بيراميدز، والأهلي في نفس الوقت لن يكون سيئا مرة آخرى كما ظهر في لقاء السوبر الافريقي".

وزاد: "أخشى على الزمالك من مواجهة بيراميدز التي ستكون صعبة للغاية، واتمنى ان يكون نهائي البطولة بين القطبين بكل تأكيد، والمباراة يكون لها طعم مختلف بكل تأكيد".

وأتم: "بيراميدز اكتسب خبرات كبيرة مؤخرا ولديه صفقات قوية، وستكون مواجهة صعبة على الزمالك".