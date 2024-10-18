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اليوم، انطلاق مباريات الجولة الثانية لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

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اليوم، انطلاق مباريات الجولة الثانية لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مباريات الجولة الثانية لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:22 صباحاً - دوري القسم الثاني ب، تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية لمجموعتي الصعيد “المجموعة الأولى الرئيسية” في دوري القسم الثاني " ب" والتي تضم المجموعتين الفرعيتين الأولى والثانية.  

 

مباريات اليوم للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني "ب"

 

قوص ضد كيما أسوان  

مركز شباب سوهاج ضد شبان قنا  

الألومنيوم ضد مكادي   

طهطا ضد النصر للتعدين

الأقصر ضد المدينة المنورة 

مباريات اليوم للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني "ب" 

 

 المنيا ضد تليفونات بني سويف  

أسمنت أسيوط ضد الواسطي 

مسار ضد طامية 

 مصر المقاصة ضد بني مزار    

 الفيوم ضد البداري 

نجوم مصر ( باي ) 

 

وعلى صعيد متصل، فمن المقرر أن تقام اليوم الجمعة 3 مباريات في الجولة الثانية من مجموعة القاهرة “المجموعة الثانية الرئيسية”، حيث  يواجه فريق الشمس نظيره مستقبل وطن ضمن المجموعة الثالثة، ويلعب فريق الو ايجيبت ضد دياموند، وفريق تيم إف سي أمام البلاستيك ضمن المجموعة الرابعة. 

 

نتائج  مباريات  الجولة الأولى لمجموعتي الصعيد  بدوري القسم الثاني "ب"

بالمجموعة الأولى 

الأقصر ضد كيما أسوان  1ـ 0 

النصر للتعدين ضد شبان قنا  1ـ1 

مركز شباب سوهاج ضد مكادي  1ـ1 

طهطا ضد قوص 0ـ0 

الألومنيوم ضد المدينة المنورة 3ـ1

المجموعة الثانية 

 تليفونات بني سويف ضد الواسطي  0ـ2 

أسمنت أسيوط ضد توت عنخ آمون  1ـ2 

نجوم مصر ضد مصر المقاصة  0ـ1 

بني مزار ضد المنيا  0ـ2 

 مركز شباب طامية ضد البداري 1-1 

الفيوم ( باي ) 

 

نظام التأهل إلى دوري المحترفين


اتحاد الكرة قرر تقسيم كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني “القاهرة، الصعيد، بحري، إلى مجموعتين فرعيتين أ، ب”.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة أ، ب، ليشارك في دورة ترقي سداسية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

ويتأهل في ختام دورات الترقي السداسية ثلاثة أندية إلى دوري المحترفين موسم 2025-2026 بواقع ناد من مجموعتي الصعيد ونادي من مجموعتي القاهرة ونادي من مجموعة بحري.

نظام وشروط دوري القسم الثاني ب

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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