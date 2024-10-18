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رضا عبد العال: بيراميدز وسيراميكا لديهما فرصة ذهبية لتحقيق مفاجآت في السوبر - أخبار كلمتك

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رضا عبد العال: بيراميدز وسيراميكا لديهما فرصة ذهبية لتحقيق مفاجآت في السوبر - أخبار كلمتك

رضا عبد العال: بيراميدز وسيراميكا لديهما فرصة ذهبية لتحقيق مفاجآت في السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:01 صباحاً - أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن ناديي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا لديهما فرصة ذهبية لتحقيق مفاجآت في السوبر المصري أمام النادي الأهلي والزمالك.


وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن": " من وجهة نظري أن فريق بيراميدز يعد أفضل الفرق الأربعة من الناحية الفنية في بطولة السوبر المصري ويتفوق على الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا من ناحية كواليتي اللاعبين".

وأضاف: "سيراميكا كليوباترا أيضا لديه فرصة كبيرة في تقديم مباراة قوية أمام النادي الأهلي والوصول إلى المباراة النهائية".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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