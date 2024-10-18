عبد العال: عدم وجود لوائح قوية سبب خروج اللاعبين عن النص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 05:19 صباحاً - أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن لوائح اتحاد الكرة ضعيفة ولا تحمي عناصر اللعبة وهي سبب خروج اللاعبين عن النص.



وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري أن مفيش ضابط ولا رابط في اتحاد الكرة فمن حق الأندية تعمل اللي هي عايزه وهو سبب خروج بعض اللاعبين عن النص في بعض الأندية".

وتابع: "أتمنى أن تنتهي هذه الفوضى في الملاعب في الموسم المقبل وانتظام مسابقة الدوري الممتاز".

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