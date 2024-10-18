مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها قمة يد الأهلي والزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:12 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والدوري الممتاز للكرة النسائية ومواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك في نصف نهائي إفريقيا لليد.

بطولة أفريقيا لكرة اليد

الأهلي ضد الزمالك - 5 مساء

فلاورز ضد منتدى درب سلطان - 10 مساء

الدوري الممتاز للكرة النسائية

المصري ضد المقاولون - 4 عصرًا

وادي دجلة ضد زد - 4 عصرًا

المعادي واليخت ضد الطيران - 4 عصرًا

اتحاد بسيون ضد بالم هيلز - 4 عصرًا

الاتحاد السكندري ضد مسار - 4 عصرًا

دلفي ضد البنك الأهلي - 4 عصرًا

الجونة ضد بيراميدز - 4 عصرًا

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند ضد سانت باولي - 9:30 مساء- beIN Sports HD 5.

الدوري الفرنسي

موناكو ضد ليل - 9:45 مساء - بي إن سبورت HD 8- beIN Sports HD 4.

الدوري الإسباني

ألافيس ضد بلد الوليد - 09:45 مساء - beIN Sports HD 3.

الدوري السعودي

الخليج ضد أهلي جدة - 5:45 مساءً - ssc sport

الهلال ضد الفيحاء - 6:00 مساءً - ssc sport

الشباب ضد النصر - 9:00 مساءً - ssc sport



الدوري المغربي

الجيش الملكي ضد الفتح الرباطي - 8 مساءً

نهضة الزمامرة ضد نهضة بركان - 8 مساءً

الشباب. الرياضي السلمي ضد الرجاء البيضاوي - 10 مساءً



دوري نجوم قطر

الخور ضد الريان - 5:30 مساءً

السد القطري ضد الشحانية - 7:30 مساءً

الغرافة ضد ام صلال - 7:30 مساءً

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